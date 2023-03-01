دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، خلال فبراير/ شباط الماضي، بتصويت الجماهير.

وكان كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، من ضمن المرشحين الستة للجائزة.

ويأتي ترشيح النجم البرتغالي (38 عامًا) لجائزة الأفضل للشهر الماضي بعد مساهمته في إحراز 10 أهداف في مسابقة دوري "روشن"، إذ سجّل 8 وصنع 2.

وينافس رونالدو على الجائزة: أوديون إيغالو (مهاجم الهلال السعودي) وكودجو لابا (مهاجم العين الإماراتي)، وعمر السومة (مهاجم العربي القطري) ومهدي عبدالجبار (لاعب المنامة البحريني)، وأسو رستم (لاعب الشرطة العراقي).

وكان النيجيري إيغالو قد نجح في تسجيل 5 أهداف مع "الأزرق الهلالي"، في الأدوار الإقصائية من مسابقة التشامبيونزليغ الآسيوي.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال الشهر الماضي، كأول إنجاز فردي له في ملاعب المملكة العربية السعودية منذ انضمامه إلى صفوف "العالمي".