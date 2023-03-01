دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إنه من الطبيعي فوز أفراد المنتخب الأرجنتيني بجوائز "ذا بيست" لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كان ليونيل ميسي نال جائزة أفضل لاعب على حساب كريم بنزيما وكيليان مبابي، وحصد مواطنه إيميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى، متغلبًا على البلجيكي تيبو كورتوا والمغربي ياسين بونو.

فيما تمّ اختيار ليونيل سكالوني كأفضل مدرب، متفوقاً على مدرب "الميرنغي" وبيب غوارديولا.

تحدّث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد ومنافسه برشلونة، قائلاً: "جوائز ذا بيست ليست أمرًا مهمًا جدًا، قد لعبت بطولة كأس العالم دورًا كبيرًا في اختيار الفائزين".

وأضاف المدرب الإيطالي: "بما أن الأرجنتين كانت بطلة العالم المستحقة، فمن الطبيعي أن يحصل ميسي ومارتينيز وسكالوني على هذه الجائزة، أهنئهم".

وتابع: لا يمكنني ذكر الأسماء المفضلة لي (للفوز بجائزة ذا بيست)، لأن لدي تضارب في المصالح، لكنهم جميعًا من لاعبي ريال مدريد".

عن بنزيما، قال كارلو أنشيلوتي: "ما فعله كريم معروف، نحن ممتنون له لأنّه ساعدنا في الفوز بالألقاب العام الماضي، دعونا نأمل أن نشكره أيضًا هذا العام، إنّه يبلي بلاءً حسناً، وجوده في المرحلة الرئيسية من الموسم يعني أننا في وضع أفضل للفوز بالبطولات".

ويستعد أنشيلوتي لقيادة فريقه في مواجهة "البلوغرانا" ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الخميس.