باريس، فرنسا (CNN) -- فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في قضية اغتصاب يشتبه بضلوع لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي فيها، حسبما أكد مصدر قريب من التحقيق لـCNN الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن مكتب المدعي العام في نانتير، خارج باريس مباشرة ، يقود التحقيق.

ووُلد حكيمي في إسبانيا، ويلعب كمدافع لباريس سان جيرمان وللمنتخب المغربي، وسجل ركلة الجزاء التي أوصلت المغرب إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022، أمام إسبانيا.

وقال مكتب المدعي العام لـCNN: "لا يرغب مكتب المدعي العام في نانتير في التعليق على هذا التحقيق الجاري، لأن المعلومات المنشورة بالفعل تعرض التحقيقات اللازمة لتقصي الحقيقة للخطر".

وحاولت CNN التواصل مع حكيمي وباريس سان جيرمان للتعليق على الأمر

حكيمي، الذي يعتبر أحد أفضل المدافعين في العالم، انضم إلى باريس سان جيرمان من إنتر ميلان في عام 2021، ويلعب الآن إلى جانب نجوم مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ونظرًا لأدائه الرائع على مستوى النادي والمستوى الدولي العام الماضي، تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ضمن أفضل 11 لاعبًا في حفل توزيع الجوائز السنوي للفيفا في باريس الاثنين.