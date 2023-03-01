دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي نجم منتخب فرنسا السابق، جوست فونتين، عن عمر يناهز 89 عامًا.

سجّل فونتين، المولود في المغرب، 30 هدفاً في 21 مباراة دولية مع "الديوك"، بما في ذلك سجله القياسي في مونديال السويد عام 1958، إذ أحرز 13 هدفاً في تلك النسخة.

يحتل جوست فونتين المركز الرابع في قائمة الهدّافين على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، بالتساوي مع ليونيل ميسي، على الرغم من مشاركته في البطولة مرة واحدة فقط.

كان لديه أيضًا معدلاً هائلاً على صعيد مشاركته مع الأندية الفرنسية، مع نيس وريمس، وتحقيقه عددًا من الألقاب، منها: الدوري المحلي والكأس، إضافة إلى الوصول لنهائي كأس الأندية الأوروبية عام 1959.

وعمل فونتين في الشأن الفني، قد تولى تدريب منتخب فرنسا في 1967 لفترة وجيزة، ثمّ أشرف على نادي باريس سان جيرمان ونادي تولوز ومنتخب المغرب.