أشرف حكيمي يخضع لتحقيق رسمي في قضية الاغتصاب

باريس، فرنسا (CNN)-- قال مكتب المدعي العام في مدينة نانتير الفرنسية، لشبكة CNN، الجمعة، إن الشرطة استجوبت أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي، وتم وضعه قيد التحقيق الرسمي من قبل قاضي تحقيق في دعوى الاغتصاب المقدمة ضده.

وأضاف مكتب المدعي العام أن حكيمي يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب امرأة تبلغ من العمر، 24 عاما، في بولوني بيلانكور، خارج باريس.

وتابع مكتب المدعي العام قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك فإن أشرف حكيمي ممنوع من التواصل مع المرأة.

وتواصلت CNN مع حكيمي وممثله القانوني للتعليق.

وقال متحدث باسم باريس سان جيرمان لشبكة CNN، الأربعاء، إن "النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشدة الاتهامات، ويثق في نظام العدالة. باريس سان جيرمان مؤسسة تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب".