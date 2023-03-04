دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف فريق النصر السعودي فوزاً "مثيرا" أمام نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري "روشن" السعودي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا في تشكيل النصر أمام الباطن، وخاض دقائق المباراة كاملة، بعدما احتسب حكم اللقاء 12 دقيقة وقت بدلًا من الضائع، لتنتهي بفوز "مثير" لنادي النصر بعد تأخره في النتيجة حتى بعد انتهاء الـ90 دقيقة.

وسجل لـ"العالمي" اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 93، في حين أضاف اللاعب محمد آل فتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 102، وأحرز اللاعب محمد مران الهدف الثالث عند الدقيقة 104، فيما أحرز هدف الباطن الوحيد عند الدقيقة 17 من زمن اللقاء اللاعب رينزو لوبيز.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ46 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الباطن عند 6 نقاط في المركز الـ16 والأخير.

وغرد نادي النصر على صفحته على تويتر قائلا: "لا نعرف الاستسلام".

في حين قال رئيس نادي النصر مسلي آل عمر على صفحته على تويتر: "الف مبروك لجماهير العالمي نقاط المباراة. يوم بعد آخر يتبين لنا أن التحديات كبيرة وفوق ما نتصور، لكننا متعاهدين مع اللاعبين على أن نواجه جميع الظروف والتحديات والخصوم أيا كانت قوتهم".