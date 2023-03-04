دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على فوزه بجائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري "روشن" السعودي، خلال فبراير/ شباط الماضي.

غرّد النجم البرتغالي (38 عامًا) عبر حسابه في موقع تويتر: "يسعدني الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير لدوري روشن السعودي، آملا أن تكون الأولى من بين العديد!، فخور بأن أكون جزءاً من هذا الفريق".

فيما ردّ حساب دوري "روشن" باللغة الإنجليزية على تغريدة رونالدو: "أول شهر كامل عالي الإنتاجية في دوري روشن السعودي لكريستيانو رونالدو".

نال النجم البرتغالي جائزة الأفضل للشهر الماضي بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه خلال 4 مباريات بقميص فريق "العالمي"، في الجولات 15 و16 و17 و18.

ساهم رونالدو في إحراز 10 أهداف ضمن منافسات الدوري المحلي، إذ سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

كانت هذه الجائزة هي الأولى لكريستيانو رونالدو في ملاعب المملكة العربية السعودية، منذ انضمامه إلى نادي النصر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعقدٍ يمتد لموسمين حتى عام 2025.