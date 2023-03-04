دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب محمد صلاح إنه يطمح ليكون هدّاف نادي ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مُعربًا عن سعادته بتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية مع "الريدز".

يحتل النجم المصري المركز الثاني في قائمة هدّافي ليفربول في البريميرليغ برصيد 127 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن اللاعب السابق روبي فاولر.

يطمح صلاح لاحتلال صدارة هدّافي النادي الإنجليزي الشهير في الدوري المحلي، من خلال هزّ شباك نادي مانشستر يونايتد، في مواجهة تجمع الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد.

تحّدث مهاجم "الفراعنة" لشبكة "Sky Sports" عن إمكانية تحقيق هذا الرقم القياسي، قائلاً: "أنا على دراية بالسجلات، خاصة هذا السجل"، مُضيفاً: "بالنسبة لي، إنه أمر مميز حقاً، عندما جئتُ، بعد موسمي الأول، كان لدي 31 هدفاً فكرت بأنّني أريد أن أكون أفضل هدّاف لليفربول في الدوري الإنجليزي، إنّه شيء أطارده حقاً".

وتابع: "لدي بعض السجلات الجيدة مع الفريق، لكي نكون منصفين، طالما أنّنا نحقق شيئاً مع الفريق فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، أنا سعيد جداً وفخور بتحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب في فريق مثل ليفربول".

ساهم محمد صلاح (30 عامًا) في تسجيل 14 هدفًا في البريميرليغ، هذا الموسم، إذ سجّل 9 أهداف وصنع 5.