دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى كريستيانو رونالدو مع طفل سوري يتيم في مقر نادي النصر السعودي، على أعقاب مباراة فريقه والباطن، مساء الجمعة.

وفي وقت سابق، أعرب طفل سوري قد قُتل والده في الزلزال المدمّر عن أمنيته بزيارة المملكة العربية السعودية ومشاهدة فريق "العالمي" ونجمه البرتغالي المفضّل، قبل أن يحقّق تركي آل الشيخ رغبة الطفل، بعد أن قام باستقدامه إلى السعودية برفقة عائلته.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية فيديو عبر حسابه على تويتر يظهر لقاء رونالدو والطفل، وعلّق قائلاً: "فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير...".



وتفاعل كريستيانو رونالدو مع تغريدة تركي آل الشيخ برموز تعبيرية.

فيما غرّد حساب نادي النصر: "سعدنا بزيارته..جزى الله ولاة أمرنا كل خير".

وحرص الطفل السوري على تشجيع فريق "العالمي" ونجمه رونالدو، إذ تواجد على مدرجات ملعب مرسول بارك، خلال مواجهة نادي النصر ونظيره الباطن.

وكان فريق "العالمي" قد تغلّب على ضيفه بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الــ19 من مسابقة دوري "روشن"، ليواصل صدارته لجدول الترتيب برصيد 46 نقطة.