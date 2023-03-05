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نشر الأحد ، 05 مارس / آذار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف اللاعب رافينيا الأنظار خلال مواجهة فريقه برشلونة مع فالنسيا، على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإسباني.

سجّل رافينيا هدفًا واحدًا، قاد من خلاله "البلوغرانا" للفوز على ضيفه "الخفافيش"، ليعزز الفريق الكتالوني من صدارته لجدول ترتيب مسابقة (لا ليغا) برصيد 62 نقطة.

جاء هدف الجناح البرازيلي (26 عامًا) بكرة رأسية هزّت شباك المنافس، عند الدقيقة 15 من زمن اللقاء.

نال رافينيا الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر على أثر ظهوره بمستوى عالٍ في المباراة.

وصل رافينيا للمساهمة التهديفية رقم 9 في الدوري الإسباني، خلال الموسم الجاري، إذ أحرز 5 أهداف وصنع 4.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: