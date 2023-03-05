دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما، ليساهم في فوز فريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة عريضة 0/7، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ 26 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح النجم المصري في تسجيل الهدفين الرابع والسادس لـ "الريدز"، كما قدّم تمريرتين حاسمتين لكودي غاكبو وروبرتو فيرمينو، ليحرزا الهدفين الثالث والسابع.

بعد أن هزّ شباك "الشياطين الحمر" بثنائية، بَاتَ مهاجم "الفراعنة" الهداف التاريخي لنادي ليفربول في مسابقة البريميرليغ، برصيد 129 هدفاً، متجاوزاً اللاعب السابق روبي فاولر، الذي أحرز 128 هدفاً.

وأصبح صلاح (30 عامًا) أول لاعب في تاريخ "الريدز" يسجل في 5 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 18 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، بعد أن أحرز 11 هدفاً وصنع 7.