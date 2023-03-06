دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذكرى ميلاد لاعب نادي الأهلي المصري، محمد مجدي "أفشة"، الذي يصادف 6 مارس/ آذار الجاري.

وأكمل لاعب الوسط الهجومي عامه الـ27، وغرّد حساب "فيفا" الخاص ببطولة كأس العالم عبر تويتر: "لا يسجل إلا الأهداف الحاسمة معه كل شيء ممكن كل عام ونجم الأهلي محمد مجدي أفشة بخير".

فيما قال حساب "المارد الأحمر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد مجدي أفشه.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

وانضم "أفشة" إلى صفوف الأهلي في عام 2019 قادمًا من نادي بيراميدز، وحقق مع الفريق عددًا من الألقاب، منها: الدوري المحلي والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

ويشتهر "أفشة" بأهدافه الحاسمة، إذ سجّل هدفًا في الوقت القاتل في نهائي التشامبيونزليغ الإفريقي في عام 2020، قاد من خلاله "المارد الأحمر" إلى الفوز على منافسه الزمالك 1/2، والتتويج باللقب.

كما أحرز "أفشة" هدف الأهلي الوحيد في شباك سياتل ساوندرز الأمريكي، ليساهم في وصول النادي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عام 2022 في المغرب.