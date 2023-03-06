في لقطة طريفة.. طرد لاعب يوفنتوس بعد دقيقة من دخوله أمام روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في لقطة طريفة، تعرض لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، مويس كين، للطرد بعد دقيقة من دخوله كبديل في المباراة التي جمعت فريقه بروما، الأحد.

وكان يوفنتوس يسعى بقيادة مدربه ماسيمليانو أليغري، لتعديل النتيجة عبر إدخال كين كبديل في الدقيقة 89 بديلا للكولومبي خوان كوادرادو.

وبعد دخوله بدقيقة تقريبا تعرض كين لطرد مباشر بعد تدخل على طريقة المصارعة على أحد لاعبي روما.

وخسر "اليوفي" المباراة بهدف نظيف عبر اللاعب جيانلوكا مانشيني، عند الدقيقة 53 في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.