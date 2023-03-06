(CNN) -- تُوفي الإيفواري مصطفى سيلا، مدافع نادي أر سي أبيدجان، الأحد، بعد انهياره على أرض الملعب خلال مباراة بالدوري أمام نادي سول أف سي، حسبما أعلن فريقه.

وانهار المدافع البالغ من العمر 21 عامًا على أرض الملعب، خلال المباراة التي أقيمت في ملعب "روبرت شامبرو" في أبيدجان بكوت ديفوار.

ودعا اللاعبون على الفور إلى المساعدة الطبية، بعد سقوط اللاعب على الأرض.

وقال نادي أر سي أبيدجان عبر تويتر: "مات مدافعنا مصطفى سيلا مساء اليوم بعد إصابته بالتعب في الملعب".

وأضاف النادي: "الإدارة ترسل خالص التعازي لأسرته، ارقد بسلام مصطفى، ارقد بسلام يا أسد".

وقال لوغوسينا سيسي، رئيس نادي آر سي أبيدجان، لوكالة "فرانس برس"، إن سيلا توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

كشف الفريق على موقعه عبر الإنترنت أن دفن مصطفى سيلا سيكون يوم الإثنين في المقبرة البلدية في مدينة دابو، في ساحل العاج.