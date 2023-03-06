دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نادي باريس سان جيرمان، الإثنين، حاجة لاعب الفريق، نيمار دا سيلفا، إلى تدخل جراحي، بعد تعرّضه للإصابة في مباراة الفريق مع منافسه ليل، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

أصدر النادي الباريسي بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "نيمار عانى من عدة نوبات من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة"، مُضيفاً: "بعد الإصابة بآخر التواء في 20 فبراير، أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار حدوث الإصابة".

وتابع البيان: "أكد جميع الخبراء الذين تمّت استشارتهم هذه الحاجة"، موضّحًا: "سيتمّ إجراء هذه الجراحة في الأيام المقبلة في مستشفى أسبيتار في الدوحة".

وأتمّ البيان: "من المتوقع غيابه من 3 إلى 4 أشهر، قبل عودته إلى التدريب الجماعي مع الفريق".

عانى المهاجم البرازيلي من مشاكل في القدم في وقت سابق، وقد غاب عن أجزاء من موسمي 2018/2017 و 2019/2018 بسبب الإصابة، بالإضافة إلى مباراتين في مونديال قطر بعد شعوره بآلام في أربطة الكاحل.

ساهم نيمار (31 عامًا) في إحراز 24 هدفًا مع النادي الباريسي، في مسابقة (ليغ 1) هذا الموسم، إذ سجّل 13 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة.