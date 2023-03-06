دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال فبراير/ شباط الماضي، في تصويت لجماهير الكرة.

وتحصل النجم البرتغالي (38 عامًا) على نسبة 48% من أصوات المشاركين، الذين بلغ عددهم ما يقرب 154 ألف شخص.

حقّق رونالدو جائزته الأولى على الصعيد الآسيوي، بعد أن برز بقوّة في مسابقة دوري "روشن" السعودي في الشهر الماضي، إذ سجّل 8 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وتفوّق كريستيانو رونالدو على 5 لاعبين آخرين من فرق منطقة غرب آسيا، من بينهم النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم نادي الهلال السعودي، الذي حل في المركز الثالث.

كان إيغالو نجح في تسجيل 5 أهداف مع "الأزرق الهلالي"، في الأدوار الإقصائية من مسابقة التشامبيونزليغ الآسيوي، خلال الشهر الماضي.