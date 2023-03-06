دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع النجم المصري، محمد صلاح، على هدفين في المباراة التي تفوق فيها ليفربول على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

ونجح الفرعون المصري بتسجيل 129 هدفا في "البريميرليغ" منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017/2018، ليتجاوز رقم المهاجم الإنجليزي روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وبذلك أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي المستحدثة عام 1992، فيما يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز" على مر تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبعد كل تلك الأرقام، أصبح البعض يعتبر صلاح الأسطورة رقم واحد في آخر 3 عقود لليفربول بسبب قيادته للفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومجموعة الأرقام التي كسرها مع النادي.