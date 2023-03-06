دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023، والّتي تحمل مسمى "كأس الملك سلمان للأندية"، نسبةً للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.



ضمّت القائمة 34 نادياً، من بينها 4 أندية سعودية، وهي: الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب.

ويمثّل ناديا الزمالك وطلائع الجيش مصر في البطولة، فيما تمّ اختيار نادي الوحدة من الإمارات والكويت من الكويت، والسد وقطر من قطر.

وستسحب قرعة البطولة في العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين، الموافق 6 مارس/ آذار.

وتقام منافسات البطولة بمرحلتي أدوار أولية ومن ثمّ نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أن تبلغ جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار.

وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس/ آب 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.