دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم، الثلاثاء، إيقاف مدافع منتخب سوريا ونادي الجيش، أحمد الصالح، مدى الحياة، بعد اعتدائه وبصقه على الحكم خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.

ذكر حساب الاتحاد السوري على موقع فيسبوك أن إيقاف المدافع (32 عامًا) جاء بعد اطلاع لجنة الانضباط والأخلاق على تقريري حكم ومراقب مباراة الجيش والوثبة، في 3 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح الاتحاد السوري أن الصالح قام "بركل الحكم وشتمه والبصق المباشر عليه، وركله كرسي بلاستيك في دكة البدلاء، وتمنعه عن الخروج من أرض الملعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء"، مُشيراً إلى أن قرار إيقافه "غير نهائي وقابل للاستئناف".

كما تقرر تغريم أحمد الصالح بمبلغ مالي وقدره مليون ونصف ليرة سورية ما يقرب (600 دولار).

كانت لقطات مصورة قد وثّقت اعتداء المدافع السوري على حكم مباراة فريقه والوثبة، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجهه.

مثّل الصالح عددًا من الأندية العربية، منها: العربي الكويتي والشرطة العراقي والعهد اللبناني، كما ارتدى قميص منتخب بلاده في العديد من المناسبات الدولية.