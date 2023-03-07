دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة التي ستكون جاهزة لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، وفق تغريدة نشرها النادي الباريسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مساء الاثنين.

وضمت القائمة أسماء معظم اللاعبين الكبار بالفريق باستثناء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن موقعة "أليانز أرينا".

وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، تهما بالاغتصاب، شملت قائمة الفريق الباريسي اسمه، إذ يبدو جاهزا للمشاركة في المباراة ضد الفريق البافاري.

وكان قد خسر باريس سان جيرمان بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

ويحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق فوز بفارق أكبر من هدف في مباراة الإياب أمام الفريق البافاري.