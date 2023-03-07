دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لعب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 6 مباريات في دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم سجل خلالها 8 أهداف.

ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر السعودي قبل شهرين تقريبا، ساهم رونالدو بحفاظ "العالمي" على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع النجم البرتغالي على سوبر هاتريك (4 أهداف) أما الوحدة مطلعب فبراير/شباط الماضي، وسجل هاتريك (ثلاثة أهداف) أمام ضمك في 25 فبراير/شباط الماضي.

وتساءل البعض عما إذا كانت هذه أفضل بداية لمهاجم في تاريخ دوري المحترفين السعودي، فهل هي كذلك؟