دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، عزمه رد أموال المشجعين الذين اشتروا تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ولم يتمكنوا من الدخول إلى الملعب.

شهد نهائي التشامبيونزليغ الموسم الماضي أزمةً أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، إذ واجه بعض الجماهير صعوبة في الوصول إلى مدرجات "ستاد دو فرانس" في فرنسا، المحتضن للمباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد.

وتعرّض المشجعون للمضايقات آنذاك ودخل البعض في مشاجرة مع رجال الشرطة، مما أدى إلى تأخر انطلاق المباراة لأكثر من 30 دقيقة.

أصدر "يويفا" بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "سيطبق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة استرداد خاصة للجماهير الأكثر تضررًا عند الوصول إلى ستاد دو فرانس في 28 مايو/ أيار 2022".

وأضاف البيان: "يغطي نظام الاسترداد الخاص جميع تخصيص تذاكر نادي ليفربول للنهائي، أيّ 19618 تذكرة، نظرًا لطبيعة عملية بيع التذاكر الأصلية، إذ اشترى مشجعون تذاكر من نادي ليفربول وليس مباشرةً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع: "قد طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من النادي تنفيذ المبالغ المستردة لضمان حماية البيانات الشخصية وتسهيل العملية، وقد تفضل النادي بالتأكيد على أنّه سيطبق نظام الاسترداد الخاص، وبناءً على ذلك، سيقوم الاتحاد بتعويض نادي ليفربول عن القيمة الإجمالية لهذه التذاكر، وسيقوم النادي بعد ذلك بمعالجة المبالغ المستردة لمشجعيه".

وواصل البيان: "ستتم معالجة إعادة المبالغ لمشجعي نادي ريال مدريد الذين يستوفون معايير الاسترداد بناءً على الطلبات الواردة من مشتري التذاكر عبر خدمة عملاء يويفا، الأمر نفسه ينطبق على المشجعين المحايدين الذين اشتروا التذاكر مباشرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذين هم مؤهلون لاسترداد الأموال".

وكان "الميرنغي" قد تُوج باللقب على حساب "الريدز"، بعد التغلب عليه بهدف دون مقابل.