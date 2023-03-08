دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يُنهي "عقدة" دور المجموعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الزمالك المصري على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1/3، في مباراتهما التي أقيمت على أرض استاد برج العرب، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول في دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف "الفارس الأبيض" كل من: سيف فاروق جعفر وأحمد سيد (زيزو) وسيف الدين الجزيري في الدقائق 9 و29 و90+، فيما سجل رياض بن عياد هدف النادي التونسي الوحيد عند الدقيقة 57.

وصبت الأفضلية في صالح الزمالك، ونجح في صناعة الهجمات وهز الشباك في 3 مناسبات، بينما اكتفى منافسه بهدف يتيم ليتعثر عليه العودة بالنتيجة وإحراز التعديل.

وبهذا الفوز، أنهى فريق "الفارس الأبيض" عقدة دور المجموعات، إذ كان طعم الانتصار غائبا عنه في الدور الأول منذ 10 أبريل/ نيسان 2021، حين تغلب على نادي تونجيث السنغالي بنتيجة 1/4.

كما وصل نادي الزمالك للنقطة الرابعة، في المركز الرابع والأخير على سلم ترتيت مجموعته.

في سياق متصل، أشاد مغردون في موقع تويتر بأداء لاعب فريق "الفارس الأبيض"، زيزو، بسبب مستواه العالي الذي ظهر عليه ومساهمته في تسجيل هدفين.

إليكم أبرز التغريدات:

