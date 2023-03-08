دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، قائمة الفرق المرشحة لنيل جائزة الفريق الأفضل في منطقة غرب آسيا خلال فبراير/ شباط الماضي، في تصويت للجماهير.

تواجد ناديا الهلال والنصر السعوديين في القائمة، إلى جانب أندية: الشارقة الإماراتي والعربي القطري وسترة البحريني، والشرطة العراقي والعربي الكويتي وجبل المكبر الفلسطيني والنهضة العُماني.

يأتي ترشيح "الأزرق الهلالي" لجائزة الأفضل للشهر الماضي بعد أن احتل وصافة مونديال الأندية 2022 في المغرب، إضافة إلى وصوله لنهائي التشامبيونزليغ الآسيوي، بعد فوزه على كل من شباب الأهلي وفولاد والدحيل.

فيما حصد "العالمي" 10 نقاط في مسابقة دوري "روشن" السعودي، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، ليعزز من صدارته لجدول الترتيب.

وأوضح اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء أن التصويت لاختيار الفريق الأفضل سيستمر حتّى مساء الجمعة المقبل، الموافق 10 آذار/ مارس الجاري.