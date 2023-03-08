دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب نادي تشيلسي الإنجليزي على منافسه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وسجل رحيم سترلينغ وكاي هافيرتز هدفي "البلوز"، ليضمن الأخير تأهله للدور ربع النهائي، مستفيدا من خسارته ذهابا على أرض النادي الألماني بهدف واحد فقط.

ونجح تشيلسي في تسجيل هدفين خلال مباراة واحدة للمرة الأولى في عام 2023، إذ تعثر عليه ذلك في المباريات السابقة.

وأصبح رحيم سترلينغ في المركز الثاني برصيد 27 هدفا، على سلم ترتيب هدافي اللاعبين الإنجليزيين في مسابقة (تشامبيونزليغ) على مر التاريخ، خلف واين روني الذي سجل 30 هدفاً، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

في الدور ذاته، حقق نادي بنفيكا البرتغالي فوزا بنتيجة عريضة على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد، في مواجهة احتضنها ملعب "دا لوز".

وكان النادي البرتغالي فاز في مباراة الذهاب بثنائية، ليتأهل إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين 1/7.