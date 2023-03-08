دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلعب نادي النصر مع نظيره اتحاد جدة، مساء الخميس، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، في قمة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

سيحمل الكلاسيكو مواجهة خاصة بين كريستيانو رونالدو، مهاجم "العالمي"، وعبد الرزاق حمدالله، مهاجم "النمور".

يأمل كلّ واحد منهما بتصدر مشهد المباراة وقيادة فريقه لتحقيق انتصار ثمين في ظل المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه اتحاد جدة.

التقى النجم البرتغالي مع الهدّاف المغربي في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وحينها حسم "النمور" الفوز لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

آنذاك، نجح حمدالله (32 عاماً) في هزّ شباك فريقه السابق، "العالمي"، فيما عجز رونالدو (38 عاماً) عن التسجيل والصناعة.

في الموسم الحالي من دوري "روشن"، سجّل كريستيانو رونالدو 8 أهداف بعد أن شارك في 6 مباريات، بينما أحرز عبد الرزاق حمد الله 12 هدفاً خلال 15 مباراة.

ويتساءل البعض عن اللاعب الّذي يمكنه قيادة فريقه لحسم أحد أكبر المواجهات في تاريخ كرة القدم السعودية، فمن هو برأيك؟