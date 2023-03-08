دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، الأربعاء، عن زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلاد، في مارس/ آذار.

وتقرر مجيء لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى السعودية خلال الشهر الجاري برفقة عائلته وأصدقائه.

قال أحمد الخطيب عبر حسابه في تويتر: "أرحب مجددًا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية".

وأضاف الخطيب: "للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".

وسبق لميسي (35 عامًا)، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو/ أيار 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

كما حضر ليونيل ميسي إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ كان الفريق قد خاض مباراة "كأس موسم الرياض" مع نجوم ناديي الهلال والنصر.