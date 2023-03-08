فيديو لأبناء رونالدو وهم يتعلمون العربية وابنته تحاول حفظ أيام الأسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر أطفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالو، وهم يتعلمون اللغة العربية، وذلك أثناء إقامتهم في السعودية حيث يلعب والدهم لنادي النصر.

ونشرت حبيبة رونالدو، جورجينا رودريغيز، عبر خاصية "Story" على صفحتها الموثقة على إنستغرام مقطع فيديو للأطفال وهم يتعلمون العربية.

وظهرت إحدى بنات النجم البرتغالي وهي تحاول حفظ أيام الأسبوع باللغة العربية مثل يومي السبت والثلاثاء.

وكان قد انتقل رونالدو إلى صفوف النصر قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير/كانون الثاني الماضي، بصفقة انتقال حر.

وسجل النجم البرتغالي 8 أهداف في 6 مباريات لعبها في الدوري مع نادي النصر هذا الموسم.