دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وأحرز هدفي "البافاري" كل من: إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ وسيرج غنابري في الدقيقتين61 و90، ليتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 0/3.

ويُعد هذا الفوز السابع للنادي الألماني على حساب النادي الباريسي في مسابقة (تشامبيونزليغ).

وفي ذات الدور، وصل نادي إسي ميلان الإيطالي إلى دور الثمانية، بعد تعادله سلبيا مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في مواجهة احتضنها ملعب الأخير، واستفاد "الروسونيري" من فوزه ذهابا على "السبيرز" بهدف دون رد.