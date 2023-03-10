تداول فيديو لرونالدو غاضبا بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد ومغردون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول مغرّدون على موقع تويتر، لقطة فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يستشيط غضبًا ويركل زجاجة ماء، بعد هزيمة النصر السعودي أمام منافسه اتحاد جدة، في كلاسيكو دوري "روشن" السعودي.

وقال مغرّد إنّ حالة غضب كبير تملّكت النجم العالمي كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام الاتحاد للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اللقاء الذي جمع "العالمي" مع اتحاد جدة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، مساء الخميس.

وتفوق الاتحاد على رونالدو ورفاقه بهدف نظيف تحقق من هجمة مرتدة، في قمة مباريات الجولة الـ20.

وبعد حسمه لنتيجة الكلاسيكو، حقق اتحاد جدة النقطة 47، ليحل في المركز الأول على سلم ترتيب أندية الدوري لهذا الموسم، بفارق نقطة واحدة فقط عن نظيره النصر.

وقال مغرّد: "مبروك للاتحاد هارد لك للنصر وجمهوره إذا ما حقق الاتحاد الدوري فأعتقد أن هناك أمر كارثي سيحدث.. العميد الأقرب للدوري بجدارة.. يا ترى ليش الحكم الأجنبي يخسر معه النصر؟؟".

وقال مغرد آخر:" مبروك الفوز ألف ألف مبروك الصدارة".

وقال مغرد آخر: "الاتحاد فاز على رونالدو !!".

كما عبر الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق النصر، عن أسفه لخسارة فريقه أمام الاتحاد. وقال غارسيا: "نحن محبطون لأننا لا نستحق الخسارة". وأضاف: "الاتحاد سجّل الهدف بالطريقة التي يرغب فيها من خلال الهجمة المرتدة. الدوري ما زال طويلا، ونحن الآن نحل بعد الاتحاد بفارق نقطة".

وتابع: "أنا سعيد بالفريق، لعبنا في ملعب صعب أمام جمهور كبير، ورغم ذلك أظهرنا شخصية رائعة".

واكتفى موقع نادي النصر على صفحته على تويتر بالتعليق قائلا: "شكرًا لدعمكم وبإذن الله القادم أجمل".