الكلاسيكو السعودي.. تفاعل على مراوغة كريستيانو رونالدو لطارق حامد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت مرواغة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للاعب المصري طارق حامد خلال مباراة نادي النصر ومنافسه اتحاد جدة، في مسابقة دوري "روشن" السعودي، الخميس، تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نجم "العالمي" مرر الكرة من بين أقدام متوسط ميدان "النمور" بطريقة "كوبري"، مما أثار تفاعل الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

كما تداول مغردون في موقع تويتر لقطات تظهر مهارة النجم البرتغالي (38 عاما) على نطاق واسع.

وتفوق طارق حامد (34 عاما) ورفاقه على رونالدو وزملائه بهدف دون مقابل، في قمة مباريات الجولة الـ20.

وبعد حسمه لنتيجة الكلاسيكو، وصل اتحاد جدة للنقطة 47 في المركز الأول على سلم ترتيب أندية الدوري، هذا الموسم، بفارق نقطة واحدة فقط عن نظيره النصر.