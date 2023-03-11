دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا خلال فبراير/ شباط الماضي، في تصويت لجماهير الكرة.

حصل "الأزرق الهلالي" على نسبة تصويت بلغت 72%، لينال جائزة الأفضل للشهر الماضي.

تفوّق نادي الهلال على منافسه النصر، الذي حل في المركز الثاني بنسبة تصويت 23%، وعلى 7 أندية أخرى: العربي القطري والشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، والنهضة العُماني وجبل المكبر الفلسطيني والعربي الكويتي وسترة البحريني.

حصد "الأزرق الهلالي" الجائزة، بعد أن احتل وصافة بطولة كأس العالم الأندية 2022 في المغرب، إضافة إلى وصوله لنهائي (التشامبيونزليغ) الآسيوي، عقب فوزه على كلّ من شباب الأهلي وفولاد والدحيل.

فيما كان "العالمي" قد ظفر بـ 10 نقاط في مسابقة دوري "روشن" السعودي، الشهر المنصرم، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، ليعزز من صدارته لجدول الترتيب.