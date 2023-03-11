دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب هاري كين هدفين، أسهم من خلالهما في فوز فريقه توتنهام هوتسبير على ضيفه نوتينغهام فورست بنتيجة 1/3، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكّن المهاجم (29 عامًا) من هزّ شباك المنافس عند الدقيقة 19 من كرة رأسية، قبل أن يضاعف النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 36.

وصل كين إلى المساهمة التهديفية رقم 22 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، إذا سجّل 20 هدفًا وصنع 2.

بَاتَ هاري كين ثالث لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ينجح في تسجيل 20 هدفًا وأكثر خلال موسم واحد في 6 مواسم مختلفة، بعد الثنائي آلان شيرر وسيرخيو أغويرو.

ونال مهاجم "السبيرز" الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، نظراً لثبات مستواه العالي وتوقيعه على الأهداف في أكثر من مناسبة.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: