دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض كريم بنزيما لإصابة في الكاحل، قد أبعدته عن مواجهة فريقه ريال مدريد وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ 25 في الدوري الإسباني، لموسم 2023/2022.

تحدّث كارلو أنشيلوتي، مدرب "الميرنغي"، عن تفاصيل إصابة المهاجم الفرنسي وتأثيرها على الفريق، كما كشف موقف اللاعب من المشاركة أمام نادي ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

قال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي لريال مدريد: "أصيب بنزيما بضربة في كاحله وتضخم، كان يأمل في التعافي لكنه لم يتمكّن من ذلك لأنه لم يتدرب مع الفريق، بدأ بتدريب فردي يوم الجمعة".

عن مشاركته أمام "الريدز"، قال أنشيلوتي: "سيكون متاحاً لمباراة الأربعاء، غيابه له تأثير حتمي لأنه لاعب مهم وخاصة بسبب الموسم الّذي قضاه العام الماضي".

وتابع بالقول: "إنّه لاعب سجّل الكثير من الأهداف، وقلّة أهدافه مؤخرا قد أثرت علينا بشكل طفيف".

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "نحن لا نتحدّث عن لاعب يحتاج إلى الوصول إلى أفضل مستوى له، لقد أدى أداءً جيداً حقاً في بعض المباريات وسجّل أهدافاً"، مؤكداً: "نحن على ثقة من أنّه سيذهب لمساعدتنا، غيابه عن مباراة إسبانيول شيء يحدث في كرة القدم، لم يتعافَ تماماً".

لعب المهاجم الفرنسي (35 عاماً) 15 مباراة بقميص "الميرنغي" في مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، قد أحرز خلالها 11 هدفاً وصنع 3، فيما سجّل هدفين وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في (التشامبيونزليغ).