دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على تصريحات مهاجم الفريق، ريتشارليسون، الّتي اعترض من خلالها على قرار عدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيل "السبيرز".

شارك المهاجم البرازيلي كبديلٍ في مواجهة توتنهام هوتسبير وإسي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، ليعرب اللاعب عن إنزعاجه من هذا القرار.

قال ريتشارليسون لقناة "TNT Sports" البرازيلية، عقب نهاية المباراة: "هذا ما لم أفهمه (أن أكون بديلاً)، كنتُ في حالة جيدة"، مُضيفاً: "فجأة، أنا على مقاعد البدلاء، في مواجهة ولفرهامبتون تمّ وضعي لمدة 5 دقائق، سألتُ لماذا لم يخبروني بأيّ شيء"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "بالأمس، طلبوا مني إجراء اختبار في الأكاديمية، ولو كنتُ جيداً، كنتُ سألعب اللعبة، وعندما جاءت المباراة (أمام إسي ميلان) تركوني على مقاعد البدلاء".

وأكمل ريتشارليسون: "هذه أشياء لا يمكنك فهمها، لستُ أحمقاً، أنا محترف، أعمل طوال اليوم وأريد اللعب".

وواصل المهاجم البرازيلي: "هذا الموسم، إنّه سيء، لأنه ليس لدي دقائق، لقد عانيتُ قليلاً من الإصابة، لكن عندما أدخل الملعب أعطي كلّ شيء، أعتقد أنّه كان يجب أن ألعب، ولا يجب أن أبكي من أجل ذلك".

من جانبه، ردّ كونتي على تصريحات لاعبه خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة "السبيرز" ونوتينغهام فورست في (البريميرليغ)، قائلاً: "لقد شاهدتُ مقابلة ريتشارليسون، لم ينتقدني، قال إن موسمه سيء وهو على حقّ، موسمه ليس جيداً لأنه تعرض لإصابات كثيرة"، حسب موقع "يورو سبورت".

وأردف المدرب الإيطالي: "بدأ معنا بشكل جيد، لكن تعرض لإصابة في دوري أبطال أوروبا، ثمّ ذهب إلى كأس العالم وتعرض لإصابة أخرى خطيرة، بعدها عاد وتلقى إصابة جديدة".

وأتمّ أنطونيو كونتي: "لم يسجّل الكثير من الأهداف، موسمه وموسمنا لم ينتهِ بعد، لديه الوقت للتعافي وإذا كان يستحق اللعب فسأمنحه الفرصة وإلّا سنلعب بلاعب آخر".