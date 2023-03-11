دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شبّه روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا، محمد صلاح بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، مُشيراً إلى أنّه سيضمّ نجم نادي ليفربول إلى قائمة "الفراعنة" الأولمبي حال التأهل لأولمبياد باريس.

وتحدّث ميكالي لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور" المصرية، قائلا: "أنا من مشجعي محمد صلاح، وأيّ شخص يتابع كرة القدم يحبّه"، مُضيفاً: "صلاح في مصر مثل نيمار في البرازيل".

وتابع بالقول: "محمد صلاح (رقم واحد) في قائمة المنتخب الأولمبي في حال التأهل لأولمبياد باريس".

ويستعد منتخب مصر تحت 23 عامًا لمواجهة ودّية مع نظيره السوداني، في 18 مارس/ آذار الجاري، استعدادًا للقاء منتخب زامبيا ذهابًا وإيابًا، ضمن المرحلة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا المجمعة.

ويتأهل من بطولة إفريقيا المجمعة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، على أن يلتقي صاحب المركز الرابع مع منتخب آسيوي للظفر ببطاقة مؤهلة للأولمبياد.

وقال روجيريو ميكالي، عن تعاونه مع روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأول: "أتواصل معه أسبوعيًا ونتناقش في احتياجات المنتخب الأول، ونتشارك في نفس الخطط المستقبلية، ونتفق على بعض الضروريات مثل إعطاء فرص أكبر للناشئين".