دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى اللاعب كاسيميرو بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، التي انتهت بالتعادل السلبي على أرض ملعب " أولد ترافورد"، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء طرد متوسط الميدان البرازيلي بعد تدخله بقوة على أقدام لاعب المنافس، عند الدقيقة 34 من زمن المباراة.

تُعد هذه البطاقة الحمراء هي الثانية للاعب البالغ من العمر 31 عامًا في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، إذ سبق أن نالها في مواجهة "الشياطين الحمر" وكريستال بالاس في فبراير/ شباط الماضي.

تسببت البطاقة الحمراء الأولى في غيابه عن 3 مواجهات في الدوري، قبل أن يعود أمام ليفربول، الأحد الماضي. وحينها تلقى فريقه هزيمة قاسية بسباعية نظيفة.

بعد طرده الثاني، من المتوقع غياب كاسيميرو لـ 4 مباريات، وفقاً لوسائل إعلامية إنجليزية.

حقق كاسيميرو رقمًا سلبيًا، إذ بات أول لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يحصل على بطاقتين حمراوتين خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ اللاعب نيمانيا فيديتش في موسم 2014/2013، حسب موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.