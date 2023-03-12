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نشر الأحد ، 12 مارس / آذار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا أنظار المتابعين، خلال مواجهة فريقه نابولي وأتالانتا، والّتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 0/2، ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري الإيطالي لموسم 2023/2022.

جاء هدف المهاجم الجورجي عند الدقيقة 59 بطريقة ساحرة، إذ تسلم الكرة من زميله فيكتور أوسيمين على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ لاعبي المنافس بمهارة عالية، ثمّ سدد الكرة بقوّة نحو الشباك.

تداول مغرّدون في موقع تويتر هدف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، وقد وصفه البعض بأنّه "مارادوني"، نسبةً لأحد أبرز نجوم لعبة كرة القدم على مر التاريخ، دييغو مارادونا.

وصل كفاراتسخيليا إلى المساهمة التهديفية رقم 20 في (الكالتشيو)، هذا الموسم، إذ سجّل 11 هدفاً وصنع 9.

عزز نادي نابولي من صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بفارق 18 نقطة عن الوصيف إنتر ميلان.