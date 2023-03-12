دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عقد مجلس إدارة نادي ريال مدريد اجتماعًا، الأحد، بعد توجيه اتهامات إلى غريمه التقليدي نادي برشلونة بـ "الفساد وإساءة الأمانة والتزوير".

أصدر "الميرنغي" بياناً عبر موقعه الرسمي بعد نهاية الاجتماع، جاء فيه: "أُحيط مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه المنعقد اليوم، علماً بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة لكرة القدم، اثنين من رؤسائه السابقين، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو".

وأضاف البيان: "على أساس جرائم الفساد المحتملة، من بين أخرى، في المجال الرياضي، وذلك ضمن إطار العلاقات ربطت النادي المذكور مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا".

وتابع البيان: "يعرب نادي ريال مدريد عن قلقه العميق إزاء خطورة الوقائع ويجدد ثقته الكاملة في عمل العدالة".

وأتمّ البيان: "قد اتفق مجلس الإدارة، على أن النادي ودفاعًا عن مصالحه المشروعة، سيكون طرفاً في الإجراء بمجرد أن يفتح القاضي الباب للأطراف المتضررة".

تُعرف مواجهة ريال مدريد وبرشلونة على أنها أحد أكبر المواجهات التنافسية في تاريخ لعبة كرة القدم، وقد تبادلا الفريقان تحقيق الإنجازات والظفر بالألقاب.

يتصارع "الميرنغي" و "البلوغرانا" على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ يحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.