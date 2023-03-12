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نشر الأحد ، 12 مارس / آذار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب بقوة خلال منافسات الجولة الـ 20 في مسابقة دوري "روشن" السعودي، إذ ساهموا في هز الشباك وقيادة فرقهم لتحقيق نتائج إيجابية.

شهدت الجولة الماضية تألق:

رومارينيو

سجّل المهاجم البرازيلي (32 عامًا) هدفاً قاد من خلاله نادي اتحاد جدة لحسم الكلاسيكو، على حساب منافسه النصر، ليخطف "النمور" صدارة جدول الترتيب.

أوديون إيغالو

أحرز اللاعب النيجيري (33 عامًا) هدفين، ليساهم في تغلب نادي الهلال على نظيره التعاون بنتيجة عريضة 0/4.



سانتي مينا

هزّ المهاجم الإسباني (27 عامًا) شباك نادي الفيحاء وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ليقود نادي الشباب للانتصار بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

مراد باتنا

وقع المهاجم المغربي (32 عامًا) على هدفين، أسهم من خلالهما في تحقيق نادي الفتح لنتيجة التعادل 2/2 أمام مضيفه أبها.

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