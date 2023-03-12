دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض الحارس ياسين بونو لإصابة خطرة خلال مواجهة فريقه إشبيلية مع ألميريا، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/2، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 في الدوري الإسباني.

اصطدم الحارس المغربي بلاعب المنافس خلال محاولة إمساكه بكرة عرضية، قبل أن يخرج من أرضية الملعب محمولاً عبر النقّالة، وسط تصفيق الجماهير، في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

تأتي إصابة بونو (31 عامًا) قبل أيام قليلة من معسكر "أسود الأطلس" خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري، إذ يواجه الفريق كلّ من البرازيل وبيرو ودّياً.

يُعتبر ياسين بونو الحارس الأول في تشكيل إشبيلية ومنتخب بلاده. وشارك في 23 مباراة خلال الموسم الجاري من مسابقة "لا ليغا"، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات، فيما برز بقوّة في مونديال قطر 2022.