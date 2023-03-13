(CNN) -- سيستأنف غاري لينيكر مهامه في برنامج كرة القدم الرائد في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بعد حلّ الخلاف الّذي وقع عقب انتقاد نجم منتخب إنجلترا السابق لسياسة اللجوء الحكومية، مما أغرقه في الفوضى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي بيان، الاثنين، قال المدير العام لـ (BBC)، تيم ديفي، إنّه أدرك أنّها كانت "فترة صعبة للموظفين"، لكنه يتطلع إلى إعادة لينيكر إلى منصبه.

كما أعلن أن مراجعة إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة (BBC) سيقودها خبير مستقل، مُعترفاً بأن التوجيهات الحالية قد تسببت في "ارتباك محتمل".

وجاء في البيان: "غاري هو جزء مهم من BBC، وأنا أعلم مدى أهمية BBC لغاري، أنا أتطلع إلى أن يقدم تغطيتنا في نهاية الأسبوع المقبل".

ولينيكر، لاعب كرة قدم محترف سابق، قدّم برنامج "مباراة اليوم" لما يقرب من 25 عاماً، قد أوقفته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الجمعة، بعد الجدل الدائر حول تغريدة كتبها تنتقد سياسة الحكومة البريطانية الجديدة لطالبي اللجوء.

ومنذ الإعلان عن التعليق، واجهت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مقاطعة من النقاد والمذيعين وحتّى اللاعبين في برنامجها الرئيسي لكرة القدم، في حين تمّ إجبار برنامجي كرة القدم الآخرين "Football Focus"، و "Final Score"، وبعض البرامج الإذاعية على التوقف عن البث خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة تلك الضجة.

وأصدر غاري لينيكر بيانا عبر (BBC)، الاثنين، قال فيه: "أنا سعيد لأننا وجدنا طريقا للمضي قدماً، أنا أؤيد هذه المراجعة وأتطلع إلى العودة على الهواء".