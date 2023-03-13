دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الأحكام ستطلق عليه بناءً على نجاحه في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ).

قاد المدرب الإسباني فريق "السيتيسينز" للتتويج بالبطولات المحلية، منذ توليه المهام الفنية عام 2016، إلا أن لقب مسابقة التشامبيونزليغ قد استعصى عليه، على الرغم من الوصول للمباراة النهائية عام 2021.

وأجاب غوارديولا على سؤال الصحفيين، عمّا إذا كان نجاحه مرتبطًا بدوري أبطال أوروبا، قائلاً: "بكل تأكيد سيتم إطلاق الأحكام علي بتلك البطولة، نعم بكل تأكيد".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي و لايبزيغ: "لأنه منذ اليوم الأول لوصولي هنا وفي أول مباراة لي في التشامبيونزليغ، قالوا لي أنت هنا لتفوز بدوري الأبطال، وذلك لحظة وصولي وجلوسي هنا للمرة الأولى".

وتابع بالقول: "قلتُ ماذا؟..لو كنتُ مدربًا لريال مدريد (ذلك لن يحدث) كنتُ سأتفهم ذلك، لكن هنا لا أدري، لكني أتقبل الأمر، ولذلك بغض النظر عما تمر به فلن يتغير الأمر، نعم بكل تأكيد".

يستعد غوارديولا لقيادة "السيتيسينز" أمام لايبزيغ الألماني، إذ يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على أرض استاد الاتحاد، في إياب دور الـ 16، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.