دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

كان "الميرنغي" قد تغلّب على "الريدز" في مباراة الذهاب، بخمسة أهداف مقابل اثنين.

ويعوّل نادي ليفربول على النجم المصري لتحقيق "ريمونتادا"، تقود الفريق للوصول للدور ربع النهائي في مسابقة (التشامبيونزليغ).

ويعتلي مهاجم "الفراعنة" صدارة ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، كما قدّم تمريرتين حاسمتين.

لعب صلاح، البالغ من العمر 30 عاماً، 7 مباريات أمام نادي ريال مدريد في مسابقة (التشامبيونزليغ)، بقميصي نادي روما الإيطالي و"الريدز"، لم يذق طعم الانتصار فيها جميعا، إلّا أنّه سجّل هدفين وصنع واحداً.

ويتساءل البعض عمّا إذا كان بإمكان محمد صلاح تحقيق ذلك، فما هو رأيك؟