دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، انضمام بلاده إلى ملف إسبانيا والبرتغال المشترك للتقدم بطلب استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.

ونقل شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رسالة العاهل المغربي، خلال حفل منحه جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للتميز الرياضي لعام 2022. وحملت الرسالة إعلان دخول المغرب في سباق احتضان منافسات المونديال في نسخته الرابعة والعشرين.

قال الملك محمد السادس، في رسالته: "قررت المملكة المغربية بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030"، مُضيفاً: "سيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقةً في كرة القدم عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

وتابع: "كما يجسد أسمى معاني الالتئام حول ما لدى أفضل هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدًا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

لم يسبق للمغرب والبرتغال استضافة أكبر بطولات العالم، بينما احتضنتها إسبانيا في عام 1982.

وسبق أن أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي عن عزمها التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.