وزير الرياضة السعودي: نسعى لجلب أفضل اللاعبين.. والدعم سيكون للجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، أن "دعم الأندية السعودية ليس محصورًا على نادٍ معين دون آخر، وتوجد طريقة معينة لجلب أفضل اللاعبين للأندية السعودية، سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من حوكمتها".

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة (الإخبارية) السعودية، نشرتها عبر حسابها على تويتر، أن الوزارة تسعى "لتطوير الأندية وتفادي كل ما يسيء لسمعة الرياضة السعودية".

وقال وزير الرياضة السعودي إن "استراتيجية دعم الأندية بدأت منذ 3 سنوات تقريبا، وهي استراتيجية ليست قصيرة المدى، ولكنها طويلة المدى، من أجل الاستمرار في جلب ما هو أفضل لهذه الأندية من ناحية لاعبين وفنيين وإداريين ولخلق منتج هو الدوري السعودي على أكمل وجه".

وأكد الوزير السعودي أن "هناك جهات مختلفة تتعاون في هذا الموضوع سواء اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة والأندية، ورابطة المحترفين ورابطة الدرجة الأولى وباقي الروابط الموجودة في الاتحاد"، بحسب ما نقلت عنه "الإخبارية".

وأردف قائلا: "هدفنا هو خلق منظومة متكاملة وأن ننمي قطاع الرياضة على أكمل وجه لكي يكون له المردود الذي يستحقه من ناحية الدعم الذي نلقاه اليوم من قيادتنا الكريمة، وليعكس واقع الرياضة في المملكة العربية السعودية".

وأوضح: "الدعم ليس استثنائيا لناد على ناد، فالدعم للجميع، ونسعى مع الأندية لجلب أفضل اللاعبين لها، بطريقة معينة وآلية معينة، والأندية تعرف تلك التفاصيل وعندما ننتهي من حوكمتها سيتم الإعلان عنها".

وشدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على أنه "في ظل الدعم الكبير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية، لن نتوقف عند استضافة كأس العالم للأندية هذا العام وكأس آسيا 2027".