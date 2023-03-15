دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أمطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شباك ضيفه لايبزيغ الألماني، بسباعية بيضاء، في مباراتهما التي أقيمت على أرض استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

وسجل إيرلينغ هالاند 5 أهداف بمفرده، بينما أحرز إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين هدفين آخرين، ليصل "السيتيسينز" إلى الدور ربع النهائي في مسابقة (تشامبيونزليغ) بمجموع المباراتين 1/8.

وبات المهاجم النرويجي ثالث لاعب يهز الشباك 5 مرات في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من لويز أدريانو في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014 وليونيل ميسي في مارس/ آذار 2012، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ووصل هالاند (22 عاما) للهدف رقم 10 في مسابقة (تشامبيونزليغ)، هذا الموسم، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين.

في ذات الدور، عبر نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الـ8 على حساب نظيره بورتو البرتغالي، بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الإياب، على أرض ملعب "الدراغاو"، واستفاد "النيراتزوري" من فوزه ذهابا بهدف دون مقابل.