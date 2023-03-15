دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة فيلا لاعب المنتحب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الكائنة في إحدى التجمعات السكنية شرقي العاصمة القاهرة.

في أول بيان للداخلية المصرية بشأن الواقعة، الأربعاء، قالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم شخصين، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى التي تقع فيه الفيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن المتهمين يقيمان في محافظة الإسماعيلية، وأنهما ارتكبا الواقعة في 2 مارس/ آذار.

وقالت الداخلية المصرية إنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة".

وأوضحت السلطات أنه تم ضبط جميع المسروقات، وهي عبارة عن "عدد من الأحذية الرياضية، ميدالية فضية، قطعة من الكريستال، عدد من أجهزة الريسيفر".

وفي وقت سابق، تحفظت الأجهزة الأمنية على تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط فيلا صلاح، عقب الإبلاغ عن سرقتها.