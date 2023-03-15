دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الفريق للمشاركة في معسكر إعدادي في مدينة جدة خلال مارس/ آذار الجاري، يتخلله مباراتين ودّيتين، في أول ظهور لـ "الأخضر" بعد مونديال قطر 2022.

وتقرر أن يلعب المنتخب السعودي مع فنزويلا وبوليفيا، في يومي 24 و 28 من الشهر الحالي، على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وضمّت قائمة المدرب الفرنسي 26 لاعباً، وقد شهدت غياب متوسط الميدان سلمان الفرج، فيما تمّ دعوة عدد من اللاعبين الذين استبعدوا عن صفوف الفريق في بطولة كأس العالم الفائتة.

نستعرض فيما يلي قائمة "الأخضر":

الحرّاس: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي.

الدفاع: عبد الإله العمري، زكريا هوساوي، علي البليهي، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني.

الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن عبود، عبد الرحمن غريب.

الهجوم: سالم الدوسري، فهد الرشيدي، هيثم عسيري، هارون كمارا، فراس البريكان، صالح الشهري.