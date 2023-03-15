دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، مشاركة نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021.

هنأ اتحاد كرة القدم في السعودية "الأزرق الهلالي"، قائلاً عبر حسابه في تويتر: "تهانينا نادي ‎الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2021 بعد موافقة مجلس FIFA بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة، والمصادقة على توزيع المقاعد على الاتحادات القارية".

ويُعد "الأزرق الهلالي" أكثر نادٍ سعودي مشاركةً في مونديال الأندية، إذ ظهر في 3 نسخ سابقة، خلال أعوام: 2019 و2021 و2022.

وحقق نادي الهلال إنجازًا غير مسبوق، إذ حلّ في مركز الوصافة خلف نادي ريال مدريد الإسباني، في النسخة الماضية التي أقيمت على الأراضي المغربية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كشف عن نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2025، إذ ستشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، بدلاً من 7.

وتنطلق منافسات مونديال الأندية 2025 في يونيو/ حزيران، على أن يتمّ تحديد الدولة المستضيقة للحدث في وقت لاحق.